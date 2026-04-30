タレントの菊地亜美（35）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身の芸能人が集まる「北海道会」が自然消滅した理由を明かした。

この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。北海道北見市出身の菊地は「北海道の凄いところ」について聞かれると「海鮮系は充実している」と切り出した。

続けて、子供の頃に母親から「カキもらったから夜ご飯、カキだけで大丈夫?」と確認された時に「お米の袋10キロのやつに、中に全部カキ入ってて」と振り返った。

MCの上田晋也が「あんなに!?」と驚くと、菊地は「そう!」とうなずきながら、当時は「今日カキだけか…」と残念がっていたという。だが、今考えると「金額にしたら凄い」と、ぜいたくなことだったと実感。さらにカキだけでなく「カニとかは食べすぎて、昔はあまり好きじゃなかった」と告白した。

“北海道あるある”かと思われたが、同じ北海道出身の出演者の微妙な反応を見て菊地が「うちだけなのかな?」と不安になり「お米の袋でもらったりしませんでした?エビとかカニとか」と尋ねた。

これに対し、栗山町出身のお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーは「同じ北海道でも聞いたことがないですね」とバッサリと斬って、スタジオの笑いを誘った。