ドル円は１６０円台に上昇 パウエル議長が理事としてＦＲＢに残留＝ＮＹ為替 ドル円は１６０円台に上昇 パウエル議長が理事としてＦＲＢに残留＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６０．４０円付近と３月の直近高値付近での推移を続けている。きょうのＮＹ為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１６０円台に上昇。１６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されていたが、東京勢が祝日で不参加の中で突破している。イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、原油高が継続。ＷＴＩは一時１０８ドル台に急伸した。トランプ大統領がイラン封鎖の長期化に備えるよう指示したと伝わっていた。



午後にＦＯＭＣの結果が公表。大方の予想通りに政策は据え置きとなった。ただ、委員の見解が分かれており、決定は８対４での据え置きとなった。ハマック、カシュカリ、ローガンが緩和的スタンスに反対票を投じた一方、ミラン理事はこれまで通りに利下げを主張した。市場では年内の利上げ期待が若干復活し、タカ派な印象となった模様。



ある種ファンダメンタルズ以上に驚きだったのが、パウエル議長が理事としてＦＲＢに残留することを公表したこと。ＦＲＢの独立性は脅かされており、留任するほかないと考えたようだ。



なお、米上院銀行委員会は本日、ウォーシュ氏を次期議長候補として承認。投票は１３対１１。これにより、パウエル議長の任期が５月１５日に終了する前に上院本会議で採決される見通しとなった。パウエル議長は「影の議長」のようなことは決してしないと述べていた。



USD/JPY 160.40 EUR/JPY 187.16

GBP/JPY 216.11 AUD/JPY 114.12

外部サイト