【経済指標】

【米国】

＊米住宅着工件数（3月）21:30

結果 150.2万件

予想 138.0万件 前回 135.6万件



＊建設許可件数（3月）21:30

結果 137.2万件

予想 139.0万件 前回 153.8万件



＊米耐久財受注（3月速報値） 21:30

結果 0.8％

予想 0.5％ 前回 -1.2％（-1.3％から修正）（前月比）

結果 0.9％

予想 0.4％ 前回 1.2％（0.9％から修正）（除輸送・前月比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -623.4万（4億5950万）

ガソリン -607.5万（2億2230万）

留出油 -449.4万（1億0364万）

（クッシング地区）

原油 -79.6万（2977万）

＊（）は在庫総量



＊FRB政策金利 30日3:00

結果 3.50～3.75％

予想 3.50～3.75％ 前回 3.50～3.75％



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利 22:45

結果 2.25％

予想 2.25％ 前回 2.25％



【発言・ニュース】

＊パウエル議長

・当面の間、理事としての職務を継続。

・銀行委に承認されたウォーシュ氏に祝意を述べたい。

・適切な時期が来れば退任する。

・一連の攻撃により、ＦＲＢの政策遂行能力が脅かされている。

・最近の事態を受け留任するほかない。

・干渉するつもりはない。

・司法省の捜査が真の意味で完全に終わるのを待つ。

・ウォーシュ氏は合意形成を主導する手腕と能力を備えている。

・「影の議長」のようなことは決してしない。

・トランプ大統領に立ち向かうとのウォーシュ氏の言葉信じる。

・ＦＲＢの独立性は脅かされている。

・雇用増加は低調で失業率はほとんど変化していない。

・中東情勢で不確実性が大幅に高まっている。

・個人消費は堅調に推移。

・雇用鈍化の一因は移民減少を反映。

・ＣＰＩに基づく推計によると、３月ＰＣＥは３．５％上昇した模様

・短期的にエネルギー価格上昇がインフレ押し上げる。

・それ以降の影響については依然不透明。

・今後２四半期で関税によるインフレ圧力は後退すると見込んでいる。

・政策金利のガイダンスについて活発な議論を行った。

・現時点で利上げが必要との声は聞かれない。

・次回会合で金利ガイダンスが変更される可能性も。



＊ＦＯＭＣ声明

・委員の見解が分かれる。

・決定は８対４で据え置き。

・ハマック、カシュカリ、ローガンが緩和的スタンスに反対票。

・ミラン理事が利下げを支持。



＊米上院銀行委員会

・ウォーシュ氏のＦＲＢ議長指名を承認。

・投票は１３対１１。

・パウエル議長の任期終了前に上院本会議で採決へ。



＊カナダ中銀声明

・予測通り進めば、現在の金利水準は適切に近い。

・予測通り進めば、金利変更は「小幅」に留まる。

・カナダＣＰＩは４月に３％近くでピークを迎え、２７年には２％まで低下を予想。

・米国が大幅な関税を追加した場合、追加利下げが必要になる可能性。

・原油価格は２７年半ばまでに７５ドルまでの下落を予想。

・原油高騰が物価全般に波及した兆候はほとんど見られない。

・イラン情勢がカナダの成長に与える影響は小さい。

・２６年の成長は１．２％、２７年は１．６％、２８年は１．７％と予想。

・金融政策はＵＳＭＣＡ（米国・メキシコ・カナダ協定）交渉と中東紛争次第。

・中立金利の認識は２．２５－３．２５％で据え置きと推定。

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