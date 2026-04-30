◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回２失点の好投で、両リーグトップタイの４勝目を挙げた。４月までに４勝は、球団新人では１５年の高木勇人以来、左腕では初の快挙だ。

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ドラフト１位ルーキーで、開幕投手を務めた竹丸が今季５度目の登板で６回を６安打２失点と粘り強い投球を見せた。これで開幕戦から〇●〇〇〇の５登板４勝１敗。巨人の新人投手では１５年の高木勇人以来となる４月までに４勝以上となった。４月までに４勝以上を挙げた巨人の新人投手は

年 投手（勝敗）

５７ 藤田元司（〇〇〇−〇●−−●）＝４勝２敗

６０ 堀本律雄（〇−●〇−〇〇−〇〇−）＝６勝１敗

〃 青木宥明（〇〇〇〇−−〇−●）＝５勝１敗

１５ 高木勇人（〇〇〇−〇）＝４勝０敗

２６ 竹丸和幸（〇●〇〇〇）＝４勝１敗

※−は勝敗つかず

球団５人目、左腕では初となる。この日はバットでも２回に犠打で１打点。球団新人投手の打点は１９年の高橋優貴以来７年ぶり。ルーキーの粘投で東京Ｄでの連敗を３で止めた。（恩田 諭）