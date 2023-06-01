ヨケレスのPK弾でアーセナルが先制！ アトレティコとの第１レグは１点リードで後半へ【CL準決勝】
現地時間４月29日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、ラ・リーガのアトレティコ・マドリーとプレミアリーグのアーセナルが、前者のホームで対戦している。
立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、相手に囲まれながらも強烈なミドルシュートを放つ。しかしGKラヤの好セーブに阻まれた。
さらに29分には左からのルッジェーリのクロスにアルバレスが頭で合わせるも、枠を捉えられない。
一方のアーセナルは１分後、マドゥエケが右サイドからカットインしてコントロールショットを狙ったが、ゴールの左に外れた。
それでも42分、ボックス内でヨケレスがハンツコに倒されてPKを獲得。自らキッカーを務め、確実にゴール左に決めて先制点を奪った。このままアウェーチームの１点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、相手に囲まれながらも強烈なミドルシュートを放つ。しかしGKラヤの好セーブに阻まれた。
一方のアーセナルは１分後、マドゥエケが右サイドからカットインしてコントロールショットを狙ったが、ゴールの左に外れた。
それでも42分、ボックス内でヨケレスがハンツコに倒されてPKを獲得。自らキッカーを務め、確実にゴール左に決めて先制点を奪った。このままアウェーチームの１点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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