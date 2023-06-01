ちゃんみなが『24時間テレビ』のスペシャルサポーターに就任！青山剛昌描き下ろしの『名探偵コナン』キャラによるチャリTシャツを盛り上げる

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8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』のスペシャルサポーターに、ちゃんみなが就任することが発表された。青山剛昌が描き下ろした今回のチャリTシャツを飾る『名探偵コナン』愛を公言する彼女が、そのチャリTシャツを盛り上げるべくスペシャルサポーターを務める。

■チャリTシャツのデザインは、2年連続で青山剛昌が担当

放送49回目を迎える『24時間テレビ』のテーマは、「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化。「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描いていく。そんな「家族」という単位から社会を考える24時間テレビとなる予定だ。

そんな今回のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、2026年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する『名探偵コナン』などを生み出した、漫画家・青山剛昌。今回のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」について、想いをデザインに込めてもらった。

2025年の『24時間テレビ』において青山に番組の象徴であるチャリTシャツのデザインを依頼し、青山がチャリTシャツに強い想いを込め「あなたのことを教えて」というテーマの本質を描いてくれた。キャラクターたちが生き生きと話し合うデザインは、多くの視聴者の心に届き、番組スタッフ自身も改めて『24時間テレビ』が届けるべき「愛」の形を深く考えさせられるきっかけとなったという。

そして2026年の「24時間テレビ」は、「家族」がテーマ。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間をともにし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山が長年描き続けてこられた、キャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのもの。今回のテーマを語るうえで青山以上にふさわしい人はいない。前回から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、番組スタッフは歴史的な2年連続のお願いをしたいと考えたとのことだ。

同一のキャラクター、同一の作者に2年連続でデザインを依頼することは、長い『24時間テレビ』の歴史の中でも前例のない試み。テレビアニメ30周年を迎える『名探偵コナン』、青山剛昌とともに「家族」の物語を、日本中に広げていきたいと願いが込められ、今回のチャリTシャツは完成した。

■「『名探偵コナン』は私のDNAに組み込まれた、作品です」（ちゃんみな）

さらに今回、チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに、『名探偵コナン』愛あふれるアーティスト・ちゃんみなが就任。

10代で『名探偵コナン』に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の「青山剛昌ふるさと館」に足を運ぶほど作品愛にあふれている彼女。先日は“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され、大きな反響を呼んだ。そんなちゃんみなが、2026年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げる。

現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える2026年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、視聴者に新たなメッセージを届ける。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』

08/29（土）、08/30（日）

テーマ：「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」

総合司会：内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

スペシャルサポーター：ちゃんみな

■関連リンク

『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/