延命治療を望むのか、また、それを行う場合いつまで続けるか。

誰にとっても重大な選択だ。

高齢化が進んだ今、一人ひとりが最期にどのような治療を受けたいかを日頃から考え、周囲と意思を共有することが必要になっている。

日本集中治療医学会など４学会が、延命治療に関する指針を近く改定する。延命治療を終えるかどうかを判断する場合の手順を、丁寧に示すものだ。

延命治療の中止を巡っては、かつて医師が殺人容疑で警察の捜査を受けるケースが相次いだ。こうした事態を背景として現行の指針は、医療現場が判断しやすいようにと２０１４年に策定された。

この指針では、人生の最終段階にある「終末期」の患者を治療中止の対象に位置づけ、目安として２〜３日以内の死亡が予測される場合、と例示している。

だがその後、医療が進歩し、重篤な患者も人工呼吸器などの装置や薬によって生命を維持できるようになった。このため現行の指針は実態に合わなくなっていた。

改定案ではまず、延命治療を終了する場合、患者の意思を尊重することを原則に掲げる。本人に意識がなく、意思を確認できない時は、医師と家族らが協議を重ね、患者にとって最善策をとるよう求めるという。

医療現場では、延命治療を一度始めると、治療を続けざるを得なくなるケースが多い。中止すれば命が失われてしまうためだ。

本人が求めていないのに、苦痛を伴う延命治療が続いてしまうとしたら望ましいことではない。

改定案ではまた、新たな選択肢として、延命治療を始める際に患者側と医療関係者が話し合って期限を決める方法も提示した。治療中に回復の見通しが立てば継続し、そうでなければ終了を検討する、といった考え方だ。

結論を急がずに患者や家族が気持ちを整理し、容体を見極めた上で判断する試みと言えるだろう。医師は患者の尊厳を守り、家族にも説明を尽くしてもらいたい。

今回の改定に対し、日常的に人工呼吸器などを使う難病患者らの中には、自分が生きたいと願っていても、家族や医師らの判断で治療を中止されてしまうのではないか、と心配する人もいる。

患者の意思に反し、必要な医療が受けられなくなる事態は避けねばならない。延命治療について判断する際には、医療関係者は、患者や家族が納得のいく意思決定ができるよう寄り添ってほしい。