ヘンケルジャパンの「サイオス ヘアコンシーラー」

なにかと新しい出会いが増える季節。自宅で手軽に白髪対策ができる商品は効果の持続期間、染め方・隠し方の好みに応じてさまざまなタイプがある。ブラシでしっかり染めるヘアカラー、洗髪感覚のカラートリートメント、外出の際に一時的にカバーするコンシーラーなどが代表的だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）

ホーユー（名古屋市）は4月に「ビゲン リピカラー」を発売した。髪への負担を軽減するためにアンモニアやアルコール、香料などを使っていない。ヘアカラー特有の染める際やその後のにおいもなくした。こまめに染めたいという人の需要を想定してヘアカラーがおっくうになる要因を減らしている。想定価格は880円前後。

ダリヤ（名古屋市）は昨年冬に「サロン ド プロ ドレッシーカラートリートメント」の販売を始めた。1度の使用できれいに染まり、濃厚でつやのある髪になる。ローズヒップやアプリコットなど5種類の植物由来オイルを配合。ホワイトティーの香りで使用時の気分を和らげる。参考価格は1650円。

ヘンケルジャパン（東京）は一昨年秋に発売した「サイオス ヘアコンシーラー」が好評だ。外出の際に化粧品のように使える。高密着のパウダーでベタつかずにさらっとした髪に仕上げる。美容液成分も配合。雨や汗に強く、夕方まで崩れにくい。「容器は鏡付きで気になった時に外でもさっと直せる」と同社担当者。価格は1650円。（いずれも価格は変動する場合があります）

ホーユーの「ビゲン リピカラー」

ダリヤの「サロン ド プロ ドレッシーカラートリートメント」