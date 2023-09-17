日本テレビは8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）のスペシャルサポーターをラッパー・ちゃんみな（27）が務めると29日、発表した。また、「名探偵コナン」などで知られる漫画家の青山剛昌氏（62）が昨年に続いて「チャリTシャツ」のデザインを担当することも発表した。

49回目を迎える今年のテーマは「わたしの家族の話〜あな

たは誰を想う？〜」。1児の母でもあるちゃんみなが番組の象徴でもある「チャリTシャツ」を盛り上げる大役を担う。青山氏の「名探偵コナン」と10代で出合って以降、プライベートで鳥取県の「青山剛昌ふるさと館」を訪れるほどの大ファン。「チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。『名探偵コナン』は私のDNAに組み込まれた、作品です」と熱くコメントした。

楽曲制作においても「トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います」と明かした。

「家族」とは、血のつながりだけではなく、支え合い信じ合うことで生まれるもの。キャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる「コナン」の世界観は今年のテーマにも合致する。ちゃんみなは「Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました」と思いを明かした。

2年連続の「チャリTシャツ」デザイン担当は番組史上初。青山氏の思いが込められたイラストとともに、今年も列島に“愛”を届ける。

番組の総合司会にはお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が新たに就任。16年連続総合司会を担当するフリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）、同じく13年連続となる同局・水卜麻美アナウンサー（39）と強力タッグを組む。