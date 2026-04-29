◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ プロアマ戦（２９日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

２０１７年大会覇者の宮里優作（大和ハウス工業）はプロアマ戦で１８ホールを回り、３０日の開幕に備えた。

前週の前沢杯は３打差８位で迎えた最終日に７１と伸ばしきれず、１５位で大会を終えた。「優勝争いに絡んだのか絡んでいないのか、ちょっと微妙な位置で終わってしまった」と苦笑いを浮かべつつ「あれぐらいの、いるかいないかぐらいのところでやれたのは大きい。ああいうところでやらないと、悪いところがぼやけちゃうから。優勝争いをした時に見えてくるものがある」と課題を持ち帰った。

前沢杯では４日間を通じてアイアンショットで苦労した。特に最終日のパーオン率は６１・１１％で全体の８１位と低迷。「フェアウェーから打っているのにピンに絡まない。ちょっと苦しかった」。今週はアイアンをブリヂストンのものに戻し、心機一転臨む。

昨年は１打差の２位に食い込んだ。「クラウンズであの位置でいられたっていうのは良かった。なかなかここは調子が良くても上位に来ることができない。飛ばせばいいっていうものじゃないので。色々考えて、マネジメントとか、ゴルフがよく分かっていないと、このコースは難しい」。２４度目の出場となる今年の目標は「４日間やること」と控えめながら、歴代王者として存在感を放つ。