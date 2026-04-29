1981年、ホンダは400ccネイキッドスポーツに革命をもたらす一台を世に送り出しました。空冷4ストDOHC並列4気筒（4バルブ／シリンダー）、排気量399cc、圧縮比9.8:1。最高出力48ps／11,000rpm、最大トルク3.4kgf·m／9,000rpmという当時最強のスペックが生み出す加速は鋭く、切れ味のあるハンドリングと相まって、ライダーを熱狂させました。トリコロールカラーを纏い、若者たちをトリコにした「CBX400F」を紹介します。

今回も模型愛好家のSho_taroさんにご協力いただきました。実車の画像も取り混ぜているので、精巧な作りを見比べてください。

誕生の背景

1970年代後半、ホンダはホークシリーズの2気筒モデルで400cc市場に挑んでいました。しかし80年代に入ると、カワサキZ400FXやヤマハXJ400といった並列4気筒の高性能マシンにシェアを奪われてしまいます。二輪業界のオピニオンリーダーであるホンダにとって、他のメーカーの後塵を拝することは許されません。「なにさ、ホンダだって4気筒で高出力の新しいバイクを作っちゃうんだから！」と、ホーク路線を切り捨て、新たに投入したのが「CBX400F」でした。

ライダーを魅了した三拍子

名誉挽回をかけた戦略は大成功を収め、CBX400Fは瞬く間にライダーの心を鷲掴みにしました。その魅力の真髄は、圧倒的な「走り」と洗練された「デザイン」、そして鮮やかな「カラーリング」の三拍子が揃っていることにあります。

空冷4気筒エンジンが生み出す48馬力のパワーと、軽やかに路面を蹴るようなハンドリングは、同クラスを圧倒しました。直線的で端正なタンクラインやシート、丸目一灯のヘッドライトが描くシンプルなフォルムは、後のネイキッドバイクの基礎となったのです。

若者からコレクターズアイテムへ

写真提供:HONDA

CBX400Fは大ヒットモデルとなりましたが、生産はわずか数年で終了しました。その背景には、高性能エンジンや前後ダブルディスクといった贅沢な設計がコストを押し上げ、販売価格がライバルより高くなってしまったこと。さらに1983年以降はレーサーレプリカブームの到来により人気はCBR400Fへと移り、加えて排ガスや騒音規制への対応コストも増大しました。こうした要因からホンダは次世代モデルへシフトし、CBX400Fは短命ながら鮮烈な印象を残して市場から姿を消しました。

写真提供:HONDA

80年代後半は、自動車に乗り換えると同時にバイクを手放す若者が多く、CBX400Fも「先輩から格安で譲り受けられるバイク」として親しまれていました。大学生の頃、同じ学部の遠藤君は20万円で買ったと言っていました。しかし現在では生産台数の少なさに加え、中高年ライダーからの支持もあり、中古車市場では驚くほど高値で取引されています。コンディションの良い車両は数百万円を超えることも珍しくなく、今ではコレクターズアイテムとして確固たる地位を築いています。

プラモデルで楽しむCBX400F

「ホンモノは手が出ない」という方には、青島文化教材社が販売しているプラモデルキットで雰囲気を楽しむ方法もおすすめです。模型愛好家のSho_taroさんに伺った制作のコツを参考にすると、さらにリアルな仕上がりに近づけることができます。

このモデルは発売から年月が経っており、当時のキットは精度やディテール面で十分とはいえず、モデラーから酷評されることもありました。それでも人気車種であることから現在も流通しており、多くの愛好家が挑戦を続けています。

改修のポイントとしては、タンクの形状が薄く頼りない印象だったためフチに折り返しリブを追加し、全体のエッジを落として柔らかなラインに整えました。ライトはタミヤのCB750Fから流用し、インボードディスク周りにはディテールを追加。塗装仕上げによって質感を高め、シートは柔らかく加工。タンデムベルトはマスキングテープで再現し、エキパイも丁寧に仕上げられています

デスクトップに輝き続ける伝説を飾ろう！

CBX400Fは、わずか数年の生産期間ながら若者の心を強く掴み、走り・デザイン・カラーリングのすべてで時代をリードした伝説的なバイクです。現在では入手が困難なプレミアムモデルとなっていますが、プラモデルを通じてその魅力を手軽に体感することもできます。何より盗難の心配もありません。

走りの楽しさ、デザインの美しさ、そして歴史的価値――CBX400Fは今もなお色褪せることなく、バイクファンの憧れとして輝き続けています。

販売元：青島文化教材社

初回発売：2022年

希望小売価格：1,870円

現状：販売中

Sho_taroさんのＸ

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