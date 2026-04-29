左脇腹の違和感で出遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手（２８）が、５月１日にも１軍に合流する見込みであることが２９日、分かった。

この日はファーム交流戦・広島戦（カーミニーク）に「４番・一塁」で出場し、１号ソロを含む４打数３安打１打点と活躍。３０日に行われる同戦にも出場して最終確認を行い、問題がなければ１軍昇格となる模様だ。直近１０試合で７勝３敗と勢いに乗るチームにさらなる追い風が吹くことになりそうだ。

来日１年目の昨季は正一塁手として１３７試合に出場。打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点の活躍でチームを主軸としてけん引し、ゴールデン・グラブ賞も受賞。指揮官が唯一今季のレギュラーを明言していた。

来日２年目の今季は、家庭の事情により２月の春季キャンプは途中合流。キャンプ中には背中の張りを訴え調整が遅れていたが、３月１０日に１軍に合流。ところが、同１３日には左脇腹の違和感で再び試合を欠場するなどコンディション不良が続き、４月２４日のファーム公式戦・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）でようやく実戦復帰を果たしていた。