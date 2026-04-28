オリックスは２９日、育成の宜保翔内野手（２５）を支配下選手として登録することを発表した。今季は、７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の２５年ドラフト６位・石川ケニー投手＝米ジョージア大＝を除き、支配下選手６５人でスタート。ここに宜保が加わり、現時点で６６人となった。

２５歳の宜保はＫＢＣ未来沖縄から１８年のドラフト５位で入団。２３年は６２試合で打率２割７分９厘と、リーグ３連覇にも貢献した。２４年まで６年間で通算１５８試合に出場し、打率２割３分８厘、１４打点、２盗塁をマーク。二遊間をハイレベルに守れる守備に定評があったが、同年オフに右肩の故障もあり育成契約となった。

育成選手として再出発を切った２５年はウエスタン・リーグで４０試合に出場し、打率２割８分７厘と奮闘したが支配下復帰はならず。それでも、プロ８年目の今季はファーム・リーグで２２試合に出場し、打率２割８分９厘と結果を残して２年越しの返り咲きを果たした。

年俸５００万円、背番号は入団時から背負った「５３」で再出発。「率直にうれしい気持ちです。球団トレーナーの方々をはじめ、リハビリ期間にお世話になった方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。まだスタートラインに立っただけだと思いますので、恩返しできるように、これから１軍の舞台でチームの戦力として躍動できるように、より一層頑張りたいと思います」と決意を新たにした。

チームは３、４月を終えて貯金７の首位と開幕ダッシュに成功。ところが、頓宮と杉本が開幕メンバーから外れると、４月は杉沢、広岡、大城が負傷離脱する事態に見舞われた。本職は二遊間だが、２５年からは外野手としても出場する宜保。岸田監督は「守備も足も打撃も３拍子そろった選手。いろいろと（ポジションを）こなせる選手でもある。思う存分、暴れてほしい」と期待を寄せた。