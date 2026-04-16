◆パ・リーグ オリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）

オリックスがソフトバンクに逆転勝ちし、貯金を今季最多タイの「７」とした。１点を追う８回、４番手・オスナに襲いかかった。先頭の森友が右前へ運ぶと、中川が左翼線二塁打でつなぎ無死二、三塁のチャンスをつくる。続くシーモアが逆転の中前２点打を放ち、試合をひっくり返した。

岸田監督は「いやー、本当にハラハラする試合でしたね。最後、決めてくれてよかったです」と称賛。続けて、７回の継投について振り返った。

同点でマウンドに上がったのは、前日２８日の試合で１点を失った山崎。先頭の今宮に左前打での出塁を許しており「颯一郎のリベンジもあった」と送り出した。ところが、この日も先頭打者となった今宮に中前打を献上。１死後、マウンドに上がった山田が代打・笹川に一時勝ち越しの右翼線二塁打を浴びた。指揮官は「継投のところでこちらの迷いが出てしまって、逆転されてしまったところがあった。野手陣が取り返してくれて、本当に助けられた試合だと思います」と正直な気持ちを明かした。

２位・ソフトバンクと２・５ゲーム差の首位で４月を終了。「選手たちは本当に頼もしい。５月も勝ち越せるように頑張っていきたい」と進撃を約束した。