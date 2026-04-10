◆ＷＥリーグクラシエ杯 決勝 日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）

日テレ東京Ｖが大宮との激闘を制して、クラシエ杯初優勝を飾った。２―２から突入したＰＫ戦を３―１で制して、今季初タイトル。２７日に今季限りでの現役引退を表明した２０１１年女子Ｗ杯優勝メンバーの日テレ東京Ｖ・ＤＦ岩清水梓（３９）は延長後半９分から出場。ＰＫ戦では２番手キッカーを務め、一度はバーに阻まれたボールが相手ＧＫに当たってゴールインする幸運にも恵まれ、自身２７個目のタイトルを獲得した。

見えない力に引き寄せられるように、ボールはゴールに吸い込まれた。２―２から突入したＰＫ戦。今季限りでの現役引退を表明した岩清水が２番手で登場した。ゴール正面上を狙ったが、「吐きそうだった」という緊張感からキックはバーに直撃。無情にも失敗…と思われたが、ここでミラクルが起きる。ボールは勢いよく真下に落下し、横に倒れていた相手ＧＫの体に当たってゴールに入った。「サッカーの神様っているんですね。本当に」。ミラクルＰＫの後、ＧＫ大場が２本セーブし、激闘を制して歓喜の時を迎えた。

「自分が引退表明させてもらって、本当に一生のお願い、本当に（タイトル）取らせてくださいって、ずっと思っていた。澤（穂希）さんもよく言っていたから、サッカーの神様が見ているって。実感しました」

クラシエ杯で初優勝し、前人未到の国内２７冠目を獲得した。

積み重ねてきた実績が、神様を味方につけた。２００３年からトップチームでキャリアをスタートさせ、１１年女子Ｗ杯ドイツ大会ではセンターバックの主力で歴史的な初優勝に貢献。Ｗ杯決勝・米国戦では２―２の延長後半終了間際にエリア手前で相手ＦＷの決定機をタックルでつぶし、人生初の退場処分を受けたが、伝説のワンプレーとして今なお刻まれている。この日ゲストで来場していた元なでしこジャパン主将の澤穂希さん（４７）も「リーダーシップや戦う姿勢は若い選手たちに先頭を切って見せてくれていたと思う」とたたえた。レジェンドも認める勝利への執念が、最後の最後で運を引き寄せた。

リーグ戦の連覇は厳しい状況だが、５月２０日にはＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ準決勝が控えている。「アジアでトロフィーを掲げられたら一番うれしいシーンになる」と岩清水。輝かしいキャリアに、アジア王者の称号を加え、有終の美を飾る。（後藤 亮太）

◆岩清水 梓（いわしみず・あずさ）１９８６年１０月１４日、岩手・滝沢村（現滝沢市）生まれ。３９歳。相模原市で育ち、下部組織のメニーナから２００３年に１６歳でトップチームのベレーザに昇格。日本代表は０６年にデビューし、１１年ドイツＷ杯優勝、１２年ロンドン五輪銀メダル、１５年カナダＷ杯準優勝。歴代８位の代表通算１２２試合で１１得点。１９年１０月に一般男性との結婚を発表し、２０年３月に長男・聖悟くん（６）を出産。なでしこリーグ通算２８７試合２１得点、ＷＥリーグ通算２６試合出場。利き足は右。１６３センチ、５７キロ。

◆岩清水の獲得した国内タイトル ２００５年のＬリーグ優勝、皇后杯優勝の２冠から始まり、これまでなでしこリーグ優勝は０６〜０８年までの３連覇、１５〜１９年までの５連覇を含めて９回、なでしこリーグ杯は６回優勝、皇后杯は３連覇２度を含む９回頂点に輝き、ＷＥリーグでは２４―２５年シーズンに初優勝。今回のクラシエ杯で２７タイトル目となる。