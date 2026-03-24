男子ゴルフの中日クラウンズは３０日から４日間、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ（６５５７ヤード、パー７０）で行われる。今季は米下部ツアーが主戦場で日本ツアー初参戦の石川遼（３４）＝カシオ＝が２９日、プロアマ戦に出場。昨年１２月に７８歳で死去した尾崎将司さんが１９９５年からの３連覇を含む５勝を挙げた大会へ、思いを新たにした。

ジャンボ尾崎さんの偉業をたたえるメモリアルボードに、視線を送った。「いいゴルフをして、メンタル面も崩れずにいるということを何年も続けてやっているということ。鍛錬だと思うし、ジャンボさんの総合的な強さを証明している」。プロゴルファーとして年月を重ねるほど、尊敬の念は強くなる。

最終日に「５８」をマークし逆転優勝から１６年がたった。「一日の『５８』で優勝しただけ。和合を攻略したいというモチベーションはすごく高い」。前戦で３ウッドに代わり使用したキャロウェイ「ＱＵＡＮＴＵＭ」のミニドライバーを、今週も投入予定。「みんなが魂を燃やしている」という下部ツアーでのハングリーな４か月を糧に、大会２勝目を目指す。（高木 恵）