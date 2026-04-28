◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）

阪神・藤川球児監督（４５）の選手起用が的中した。プロ初スタメンに抜てきしたドラフト３位・岡城快生外野手（２２）が初安打となる決勝二塁打。投げては高橋遥人投手（３０）が無四球の３安打完封。負傷者が続出する苦境で、投打の救世主が首位返り咲きへ導いた。

阪神がチーム力の問われた一戦を制した。中野の代役で２番に抜てきされたドラ３・岡城が、プロ初安打をＶ打で飾る大仕事。藤川監督は「素晴らしい１本。なかなか簡単じゃないと思いますから」と称賛した。

見せ場は２回だ。近本、中野の１、２番がスタメンに不在の苦境。切り込み隊長を担った３年目・福島が２死から中前にはじき返し、続く新人は「積極的に」と左腕・山野の１４８キロ直球を左中間へ先制二塁打だ。塁上で筑波大時代から続ける両腕を使った「Ｔポーズ」を披露。「うれしい気持ち」と初々しく笑った。

２８日に左つま先の自打球で途中交代した森下は“強行出場”し、６回に中前打。「痛みはありますけど、自分が出ることで士気を下げないという意味では勝ったことがすごく良かった」と胸を張った。１、２軍の入れ替えはすでに、のべ３９人。就任２年目は若手にも１軍経験や２軍での打席数を積ませ、勝ち星も重ねてきた。チームは９回の試合では球団ワーストタイとなる１６三振を喫したものの、「全員が戦力」という藤川監督の用兵が主力と融合し、窮地で生きた。（小松 真也）