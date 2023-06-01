3人組ガールズバンド、SILENT SIRENが今月発売の6年ぶりフルアルバム「TRIANGLE」をひっさげ、5月1日から国内16都市をめぐる全国ツアーを開催する。2月に第1子妊娠を明かし、当面のライブ活動休止を発表しているキーボードの黒坂優香子（ゆかるん、36）を欠く中、サポートメンバーらの力も借り、唯一無二の“サイサイ”パワーを示そうとしている。

活動丸16年に合わせた全16公演。メンバーを欠いてめぐるのは初で、ボーカル兼ギターの吉田菫（すぅ、33）は「ゆかるんが今までやってくれていたことのありがたみをすごく感じるツアーにもなると思います。やったことのないことを今やってみようという結構挑戦的なツアーになります」。ベースの山内あいな（あいにゃん、37）も「新しいことが起こりそうな気がしています」とうなずいた。

黒坂はもともとバンドのファンで、12年のメジャーデビュー時期にメンバーに誘われて加わった。「10何年ぶりにライブを客観的に見られます。すごく新鮮ですね。応援隊長です！」と遠くからステージへ思いを届ける。

15年にガールズバンド史上最短で武道館単独公演を果たし、アジア・アメリカをめぐるワールドツアーも経験。業界の先頭を走ってきた。21年末から2年間活動休止し、事務所独立や自主レーベルも設立。全員が30代を迎えて結婚などを経ても「全員SILENT SIRENが好きという部分は揺るがないですし、サイサイはきっと変化しながらもずっと続いていくんじゃないかなという気持ちではいます」（山内）。

吉田はSNSなどで流行中の女性アイドル、CANDY TUNEの楽曲の多くで作詞を担うなどバンドのエッセンスを新世代にも注入している。「言い回しとかでサイサイっぽいよねと思われるポイントは作るようにはしています。そこで知ってくれた人たちがうちの現場に繋がったり、そういう楽曲を聴いてくれたらいいなっていう思いでいつもやってます」。

新アルバムのタイトルには、強固な形である三角形から「強い絆」や「私たちなりのガールズバンドのてっぺんを目指す」という願いを込めた。すぅは「配信の時代ではありますが、今回CDも出しますので、ぜひ手に取っていただきたいです！」とPRした。【松尾幸之介】