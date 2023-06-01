コナン異例の『24時間テレビ』チャリTシャツ 青山剛昌、2年連続でデザイン担当！ちゃんみなサポーターに就任
日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の新情報が発表された。チャリTシャツデザインは昨年に続き、漫画『名探偵コナン』などで知られる漫画家の青山剛昌氏が担当する。『コナン』のキャラクターが描かれたTシャツで、日本テレビは「同一のキャラクター、同一の作者様に、２年連続でデザインをお願いすることは、長い『24時間テレビ』の歴史の中でも前例のない試みです」と説明した。
【写真】センス抜群な絵柄！24時間テレビ『コナン』Tシャツ担当した青山剛昌
今年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する『名探偵コナン』などを生み出した、漫画家 青山剛昌氏。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」への思いをデザインに込めた。
今年の「24時間テレビ」は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。日本テレビは青山氏が長年描き続けてきた、キャラクター同士が「血縁」を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのものだと考えた。
「今年のテーマを語るうえで青山先生以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な２年連続のお願いをさせていただきたいと考えました」とし。「今年テレビアニメ30周年を迎える『名探偵コナン』、青山剛昌先生と共に、「家族」の物語を、日本中に広げていきたいと願っております」と説明した。
また、今回、チャリTシャツを盛り上げるべく24時間テレビのスペシャルサポーターを務めるのは、アーティストのちゃんみなに決定。10代で『名探偵コナン』に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛にあふれているという。先日、“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され大きな反響を呼んだ。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が新たなメッセージを届けていく。
■ちゃんみなコメント
チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。「名探偵コナン」は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました。
今年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する『名探偵コナン』などを生み出した、漫画家 青山剛昌氏。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」への思いをデザインに込めた。
今年の「24時間テレビ」は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。日本テレビは青山氏が長年描き続けてきた、キャラクター同士が「血縁」を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのものだと考えた。
「今年のテーマを語るうえで青山先生以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な２年連続のお願いをさせていただきたいと考えました」とし。「今年テレビアニメ30周年を迎える『名探偵コナン』、青山剛昌先生と共に、「家族」の物語を、日本中に広げていきたいと願っております」と説明した。
また、今回、チャリTシャツを盛り上げるべく24時間テレビのスペシャルサポーターを務めるのは、アーティストのちゃんみなに決定。10代で『名探偵コナン』に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛にあふれているという。先日、“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され大きな反響を呼んだ。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が新たなメッセージを届けていく。
■ちゃんみなコメント
チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。「名探偵コナン」は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました。