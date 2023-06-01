ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２６０ドル安 シカゴ日経平均先物は５万８８８５円
NY株式29日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均 48881.47（-260.46 -0.53%）
ナスダック 24680.51（+16.26 +0.07%）
CME日経平均先物 58885（大証終比：-1135 -1.93%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.924（+0.088）
10年債 4.402（+0.056）
30年債 4.974（+0.040）
期待インフレ率 2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.596（+0.084）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.27（+7.34 +7.35%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4552.40（-56.00 -1.22%）
ビットコイン（ドル）
75509.06（-955.96 -1.25%）
（円建・参考値）
1210万5612円（-153260 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48881.47（-260.46 -0.53%）
ナスダック 24680.51（+16.26 +0.07%）
CME日経平均先物 58885（大証終比：-1135 -1.93%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.924（+0.088）
10年債 4.402（+0.056）
30年債 4.974（+0.040）
期待インフレ率 2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.596（+0.084）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.27（+7.34 +7.35%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4552.40（-56.00 -1.22%）
ビットコイン（ドル）
75509.06（-955.96 -1.25%）
（円建・参考値）
1210万5612円（-153260 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ