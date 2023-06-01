NY株式29日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均　　　48881.47（-260.46　-0.53%）
ナスダック　　　24680.51（+16.26　+0.07%）
CME日経平均先物　58885（大証終比：-1135　-1.93%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10213.11（-119.68　-1.16%）
独DAX　 23954.56（-63.70　-0.27%）
仏CAC40　 8072.13（-31.96　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.924（+0.088）
10年債　 　4.402（+0.056）
30年債　 　4.974（+0.040）
期待インフレ率　 　2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.110（+0.043）
英　国　　5.071（+0.065）
カナダ　　3.596（+0.084）
豪　州　　4.995（-0.030）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.27（+7.34　+7.35%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4552.40（-56.00　-1.22%）

ビットコイン（ドル）
75509.06（-955.96　-1.25%）
（円建・参考値）
1210万5612円（-153260　-1.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ