ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は29日の5日目10〜12Rで準優勝戦が争われ、30日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優3個レースは10R高倉2着、11R永田啓二4着、12R西山貴浩2着（不良航法で賞典除外。3着の川上が繰り上がり）と1号艇トリオが思わぬ苦戦。そんな中、予選4位で準優10Rを制した松田大に優勝戦1号艇が巡ってきた。このツキは見逃さない。イン豪快ターンで先行態勢を築く。3月9日の住之江以来今年3回目、そして芦屋では昨年9月4日以来11回目の優勝に輝くか。レースがうまい羽野は差し勝負。4カドの高倉もシャープに切り込んで。デビュー初Vを狙う松田隆も要注意だ。

＜1＞松田大志郎 準優の足は良かった。回って前にいく感じもあったし、高いレベルだと思う。エンジンはしっかりしている。スタートは難しいので、集中していきたい。

＜2＞羽野直也 西山選手にペラを教えてもらって、ターンの返りは良くなった。足はバランス型。スタートは自信を持っていけていないので、勘をつかみたい。

＜3＞松田隆司 足は結構いい。西山君、（河野）真也君の次くらい。伸び型って感じではない。手前の足もいいし、乗り心地もある。バランスが取れている。

＜4＞高倉和士 足は総合的に見て上位の一角だし、いい人相手にも引きちぎられることはない。ターンの挙動とか、乗り心地、体感はしっくりきていない。

＜6＞原田才一郎 全体で見たら中堅ぐらいだけど、準優や優勝戦で見ると劣勢。リングを換えたけど、重くて乗りやすいだけ。外周りをやってみる。

＜6＞川上剛 準優はめちゃくちゃ乗りやすかった。そこから出足にもつながっている。伸びは上がいるかもしれないけど、出足はしっかりしている。