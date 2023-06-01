SNSでメッセージ

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。試合前、グラウンドで広がった光景に日本の大物から大谷と真美子夫人へ感謝の言葉が捧げられた。

「ウィメンズ・ナイト」と銘打たれた本拠地マーリンズ戦。球団公式Xは「さあ、女性のみなさん、出番だ！ 今夜のウィメンズ・ナイトでは、ドジャースの奥さんや恋人たちが、登場曲を選んだ」として、曲の一覧を掲載した。

大谷の登場曲は、真美子夫人が選出。投手としての登場曲は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの「Canzoni Preferite」だった。球場で実際に登場曲が流れる様子がネット上で拡散。すると同曲を作曲した張本人である、音楽家の菅野祐悟氏が反応した。

菅野氏は29日にXで「大谷翔平選手、楽曲を使用していただきありがとうございます！ そして真美子さま、選曲していただきありがとうございます とても光栄で、本当に嬉しいです」と夫妻へメッセージ。「これからも心より応援しております！ やった〜」と心を弾ませて喜んでいた。

打者としての登場曲は「ウルトラマン」の「ウルトラセブンの歌99」だったが、この日は打者出場はなく、こちらは幻となった。



（THE ANSWER編集部）