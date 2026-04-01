エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 デンボスとアルメレ・シティの第1戦が、4月30日01:45にスタディオン・デ・フリールトにて行われた。

デンボスはケビン・モンシアロ（FW）、sebastian karlsson grach（FW）、ジャック・デブリーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアルメレ・シティは高橋 仁胡（DF）、フェルディ・ドライフ（FW）、マーリ・ドース（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。デンボスのケビン・モンシアロ（FW）のアシストからsebastian karlsson grach（FW）がゴールを決めてデンボスが先制。

さらに44分デンボスが追加点。ケビン・モンシアロ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とデンボスがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、アルメレ・シティのジェイミー・ヤコブス（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

63分、デンボスは同時に2人を交代。sebastian karlsson grach（FW）、ジェフリー フォルテス（MF）に代わりilias boumassaoudi（MF）、Boushaba Amine（MF）がピッチに入る。

65分アルメレ・シティが同点に追いつく。マーリ・ドース（FW）のアシストからフェルディ・ドライフ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

74分、デンボスが選手交代を行う。タイス・ファン レーウェン（MF）からWolters Rafiに交代した。

79分、アルメレ・シティは同時に3人を交代。ハムザ・エルダフリ（MF）、エマニュエル・ポク（FW）、ジェイミー・ヤコブス（MF）に代わりエンゾ・コルネリセ（DF）、Ghogli Immanuel（FW）、オリビエ・デ ネイス（MF）がピッチに入る。

84分、デンボスは同時に2人を交代。ケビン・フェリダ（MF）、ケビン・モンシアロ（FW）に代わりレダ・アクマム（MF）、Sille Genrich（FW）がピッチに入る。

85分、アルメレ・シティが選手交代を行う。フェルディ・ドライフ（FW）からHuisman Bas（MF）に交代した。

後半終了間際の88分アルメレ・シティが逆転。高橋 仁胡（DF）のアシストからマーリ・ドース（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もアルメレ・シティの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アルメレ・シティが2-3で勝利した。

なお、アルメレ・シティに所属する高橋 仁胡（DF）はフル出場した。

2026-04-30 03:50:22 更新