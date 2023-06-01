日本生命会長の清水博と

三井住友銀行元会長の宮田孝一

四国の東側に位置する徳島県。その県庁所在地である徳島市にある県立高校だ。1875年創立という、全国でも指折りの伝統校だ。

経済界で活躍している卒業生を、挙げてみよう。

生保業界トップの日本生命保険相互会社会長の清水博は城南高校時代、典型的な「数学少年」だったという。京都大に進み、1983年に日本生命に入社、保険の商品設計を行うアクチュアリー（保険数理人）の資格を取り、2018年に社長、25年4月からは会長だ。

日生の経営トップと言えば、大学の経済学部とか法学部卒が通例だったが、清水は理学部数学科卒。日生では初めての理系出身のトップなのだ。

企業トップ経験者では、工藤昭四郎（東京都民銀行）、堀江薫雄（東京銀行）、犬伏泰夫（神戸製鋼所）、橋本圭一郎（首都高速道路）、宮田孝一（三井住友フィナンシャルグループ）らも城南高校OBだ。

原安三郎は日本火薬製造で36年間社長を続け、同社を一流の化学メーカーに育て上げた。在任中に会社名を「日本化薬」に改めた。手と足に障害があり、体育が履修できないという理由で旧制徳島中（城南高校の前身）をいったん退学処分させられたが、復学した。早稲田大卒で、政府税制調査会会長などを歴任し、財界人としても活躍した。

イーオン創業の安藝清と

ジオス創業の楠恒男

安藝（あき）清と楠恒男は城南高校の同級生で、2人で英会話教室を立ち上げたが、たもとを分かち、安藝がイーオンを、楠がジオスを創業した。イーオンは2018年にKDDIの傘下に入った。安藝は、女性シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（ハワイの高校卒）の実父だ。

成川豊彦は、司法試験など資格試験の予備校である早稲田セミナーの創設者で、元代表だ。早稲田大学政経学部卒だ。

小川涼太郎は、不登校児童・生徒を支援するベンチャー企業、スダチの創業者だ。

江島清は、抗がん剤などの創薬ベンチャーであるDelta-Fly Pharma（デルタフライファーマ）の創業社長だ。2018年に同社を東証マザーズ（現グロース）市場に上場させた。江島は名古屋工業大学―東京工業大学大学院修士課程修了だ。大鵬薬品工業取締役を経て独立した。

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