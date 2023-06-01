BTSの2作、「ストリーミング急上昇」ランクイン ワールドツアー開催中【オリコンランキング】
『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の北米公演を4月25日（現地時間）より開催中のBTSの楽曲が、4月30日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、2作ランクインした。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
2017年12月にトリプルA面シングルとしてリリースされた「MIC Drop/DNA/Crystal Snow」から、1位に「Crystal Snow」、同年9月にリリースされたアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』から8位に「MIC Drop」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
2017年12月にトリプルA面シングルとしてリリースされた「MIC Drop/DNA/Crystal Snow」から、1位に「Crystal Snow」、同年9月にリリースされたアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』から8位に「MIC Drop」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞