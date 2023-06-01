星野源ツアー映像、「ミュージックDVD・BD」で6作連続・通算7作目の1位 6年半ぶり公演を完全収録【オリコンランキング】
星野源の6年半ぶりとなる全国ツアーを収めた映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』が、30日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位を獲得した。
【動画】星野源『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』より
合計売上は2.7万枚（DVD：0.7万枚、BD：2.0万枚）で、「週間BDランキング」でも1位に初登場した。
星野の同ランキング1位獲得は6作連続、通算7作目。「ミュージックDVD・BD1位獲得作品数」記録において、連続・通算いずれもソロアーティスト歴代1位タイ【※1】【※2】となった。
【※1】ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品数」記録
1位：堂本光一、星野源（6作）、3位：安室奈美恵、桑田佳祐（5作）
【※2】ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」記録
1位：堂本剛、星野源（7作）、3位：桑田佳祐、堂本光一（6作）
本作は、2025年5月から約2ヶ月にわたって開催された同名全国ツアーから、6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録。約2時間38分、全24曲にわたるパフォーマンスが収められている。
なお特典映像として、ツアー7会場全公演の裏側に密着した約1時間5分のドキュメンタリー映像が収録されている。
・DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始。
・Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【動画】星野源『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』より
合計売上は2.7万枚（DVD：0.7万枚、BD：2.0万枚）で、「週間BDランキング」でも1位に初登場した。
【※1】ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品数」記録
1位：堂本光一、星野源（6作）、3位：安室奈美恵、桑田佳祐（5作）
【※2】ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」記録
1位：堂本剛、星野源（7作）、3位：桑田佳祐、堂本光一（6作）
本作は、2025年5月から約2ヶ月にわたって開催された同名全国ツアーから、6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録。約2時間38分、全24曲にわたるパフォーマンスが収められている。
なお特典映像として、ツアー7会場全公演の裏側に密着した約1時間5分のドキュメンタリー映像が収録されている。
・DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始。
・Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞