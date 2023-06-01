アメリカのトランプ大統領がイラン側の新たな提案を拒否し、核問題で合意が得られるまでイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を続ける意向を示したとアメリカメディアが報じました。

ニュースサイト「アクシオス」は29日、トランプ大統領が取材に対し、核問題をめぐる交渉の前にホルムズ海峡の開放とアメリカ軍の海上封鎖の解除を先行させるというイラン側からの新たな提案を拒否する意向を示したと報じました。

また、トランプ氏は「封鎖措置は爆撃よりもいくらか効果的だ。イランの状況はさらに悪化するだろう」などと述べ、核問題で合意が得られるまで封鎖措置を継続する意向を示したということです。

一方で、アメリカ中央軍は交渉の行き詰まりを打開するため「短期的かつ強力な」攻撃を検討しているとしています。

これに先立ち、イランメディアは29日、治安当局の高官がアメリカによる海上封鎖について、「海賊行為に等しい」と非難したうえで、これが続けば、「実践的で前例のない対応を取る可能性がある」と述べたと報じました。

イラン側はこれまで、「外交の機会を確保するために抑制的だった」と強調した一方、「忍耐には限界があり、懲罰的な対応が必要だ」として、これまでとは異なる形の強い対応に踏み切る可能性があるとしています。