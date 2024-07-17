◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、マーリンズ戦前のドジャースタジアムで、「STEAM Day」と称した教育イベントを開催した。子供たちがスポーツを通じて科学や数学を学ぶもの。平日である水曜日のデーゲームは通常、試合前の人出が比較的少ないが、この日は開始2時間前から球場周辺にスクールバスが並び、スタンドやコンコースには学校単位で訪れた子供たちの姿が目立った。

「STEAM」とは、「Science（科学）」「Technology（技術）」「Engineering（工学）」「Art（芸術）」「Math（数学）」の頭文字を取ったもの。担当者によると、子供たちは試合のチケットを購入した上で来場し、「Science of Sport」という団体によるプログラムに参加した。スポーツの動きやデータを題材に、科学や数学への理解を深める取り組みだという。

試合前の多目的エリア「センターフィールド・プラザ」では、子供たちに向けた授業が行われた。ステージ前に集まった児童らにスタッフがマイクを手に説明。周囲には「Vertical Jump（垂直跳び）」「Reaction Time（反応時間）」などと書かれたパネルが設置され、ジャンプ力や反応速度といった体の動きを通じて、スポーツと科学の関係を学ぶ内容となっていた。

この日の試合開始は午後12時10分。通常のデーゲームより1時間早い設定で、学校団体が参加しやすい時間帯に合わせた。試合開始1時間前のスタンドにも、既に多くの子供たちが訪れ、平日昼の球場には普段と異なるにぎわいが広がった。

担当者は「子供たちは科学のレッスンやアクティビティを楽しんだ後、試合を観戦する。学校にいる代わりに、球場で一日を過ごせる」と説明した。大リーグの球場を教育の場として活用する試みとして、地域の子供たちに野球と学びを結びつける機会となった。