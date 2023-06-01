NY株式29日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　48738.58（-403.35　-0.82%）
ナスダック　　　24564.85（-98.95　-0.40%）
CME日経平均先物　58820（大証終比：-1200　-2.04%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10213.11（-119.68　-1.16%）
独DAX　 23954.56（-63.70　-0.27%）
仏CAC40　 8072.13（-31.96　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.941（+0.105）
10年債　 　4.414（+0.068）
30年債　 　4.978（+0.045）
期待インフレ率　 　2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.110（+0.043）
英　国　　5.071（+0.065）
カナダ　　3.596（+0.084）
豪　州　　4.995（-0.030）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.04（+7.11　+7.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.10（-52.30　-1.13%）

ビットコイン（ドル）
75159.75（-1305.27　-1.71%）
（円建・参考値）
1205万1114円（-209287　-1.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ