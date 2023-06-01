ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４０３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 48738.58（-403.35 -0.82%）
ナスダック 24564.85（-98.95 -0.40%）
CME日経平均先物 58820（大証終比：-1200 -2.04%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.941（+0.105）
10年債 4.414（+0.068）
30年債 4.978（+0.045）
期待インフレ率 2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.596（+0.084）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.04（+7.11 +7.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.10（-52.30 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
75159.75（-1305.27 -1.71%）
（円建・参考値）
1205万1114円（-209287 -1.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48738.58（-403.35 -0.82%）
ナスダック 24564.85（-98.95 -0.40%）
CME日経平均先物 58820（大証終比：-1200 -2.04%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.941（+0.105）
10年債 4.414（+0.068）
30年債 4.978（+0.045）
期待インフレ率 2.473（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.596（+0.084）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.04（+7.11 +7.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.10（-52.30 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
75159.75（-1305.27 -1.71%）
（円建・参考値）
1205万1114円（-209287 -1.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ