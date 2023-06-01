　このあと日本時間午前３時にＦＯＭＣの結果が公表される。今回はイラン情勢の影響を見極めたいとして、様子見姿勢からの据え置きが確実視されている。

　注目は今後のヒントだが、ＦＲＢがイラン紛争によるエネルギー価格上昇を背景とした高インフレの可能性を認識し、タカ派的な姿勢を示せば、ドルは上昇する可能性があるとアナリストが指摘している。

　パウエル議長は、恐らく最後となる会見で、物価安定リスクの高まりを強調する可能性があるという。これにより、米国債利回りは短期ゾーンで急上昇し、ドル需要改善の兆候が強まる可能性があるとしている。

　パウエル議長の会見は日本時間午前３時半頃から始まる。

USD/JPY　160.26　EUR/USD　1.1689　GBP/USD　1.3491

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美