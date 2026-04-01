マドリード・オープン

大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日

開催地：スペイン マドリード

コート：クレー（赤土）

結果：[シェ シュウェイ / ソフィア ケニン] 1 - 2 [クリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチ]

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マドリード・オープン第9日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第7シードのシェ シュウェイ / ソフィア ケニンとクリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチが対戦した。

第1セットはシェ シュウェイ / ソフィア ケニンが6-3で先取。第2セットはクリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチが6-4で奪い返すと、第3セットもクリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチが10-4で制し、クリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 02:42:10 更新