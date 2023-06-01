ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２８６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 48855.82（-286.11 -0.58%）
ナスダック 24633.60（-30.20 -0.12%）
CME日経平均先物 59160（大証終比：-860 -1.45%）
欧州株式29日GMT15:13
英FT100 10202.53（-130.26 -1.26%）
独DAX 23921.84（-96.42 -0.40%）
仏CAC40 8071.66（-32.43 -0.40%）
米国債利回り
2年債 3.887（+0.051）
10年債 4.395（+0.049）
30年債 4.978（+0.045）
期待インフレ率 2.466（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.027）
英 国 5.054（+0.048）
カナダ 3.565（+0.053）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.33（+5.40 +5.40%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4555.40（-53.00 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
76218.00（-247.02 -0.32%）
（円建・参考値）
1220万7837円（-39565 -0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48855.82（-286.11 -0.58%）
ナスダック 24633.60（-30.20 -0.12%）
CME日経平均先物 59160（大証終比：-860 -1.45%）
欧州株式29日GMT15:13
英FT100 10202.53（-130.26 -1.26%）
独DAX 23921.84（-96.42 -0.40%）
仏CAC40 8071.66（-32.43 -0.40%）
米国債利回り
2年債 3.887（+0.051）
10年債 4.395（+0.049）
30年債 4.978（+0.045）
期待インフレ率 2.466（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.027）
英 国 5.054（+0.048）
カナダ 3.565（+0.053）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.33（+5.40 +5.40%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4555.40（-53.00 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
76218.00（-247.02 -0.32%）
（円建・参考値）
1220万7837円（-39565 -0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ