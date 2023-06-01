NY株式29日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　48855.82（-286.11　-0.58%）
ナスダック　　　24633.60（-30.20　-0.12%）
CME日経平均先物　59160（大証終比：-860　-1.45%）

欧州株式29日GMT15:13
英FT100　 10202.53（-130.26　-1.26%）
独DAX　 23921.84（-96.42　-0.40%）
仏CAC40　 8071.66（-32.43　-0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.887（+0.051）
10年債　 　4.395（+0.049）
30年債　 　4.978（+0.045）
期待インフレ率　 　2.466（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.094（+0.027）
英　国　　5.054（+0.048）
カナダ　　3.565（+0.053）
豪　州　　4.995（-0.030）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.33（+5.40　+5.40%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4555.40（-53.00　-1.15%）

ビットコイン（ドル）
76218.00（-247.02　-0.32%）
（円建・参考値）
1220万7837円（-39565　-0.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ