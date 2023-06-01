ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３１８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 48823.54（-318.39 -0.65%）
ナスダック 24629.41（-34.39 -0.14%）
CME日経平均先物 59025（大証終比：-995 -1.69%）
欧州株式29日GMT16:13
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.900（+0.064）
10年債 4.397（+0.051）
30年債 4.977（+0.043）
期待インフレ率 2.474（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.581（+0.069）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.54（+6.61 +6.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.20（-37.20 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
76056.63（-408.39 -0.53%）
（円建・参考値）
1218万6554円（-65436 -0.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48823.54（-318.39 -0.65%）
ナスダック 24629.41（-34.39 -0.14%）
CME日経平均先物 59025（大証終比：-995 -1.69%）
欧州株式29日GMT16:13
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.900（+0.064）
10年債 4.397（+0.051）
30年債 4.977（+0.043）
期待インフレ率 2.474（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.581（+0.069）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.54（+6.61 +6.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.20（-37.20 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
76056.63（-408.39 -0.53%）
（円建・参考値）
1218万6554円（-65436 -0.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ