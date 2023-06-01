NY株式29日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　48823.54（-318.39　-0.65%）
ナスダック　　　24629.41（-34.39　-0.14%）
CME日経平均先物　59025（大証終比：-995　-1.69%）

欧州株式29日GMT16:13
英FT100　 10213.11（-119.68　-1.16%）
独DAX　 23954.56（-63.70　-0.27%）
仏CAC40　 8072.13（-31.96　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.900（+0.064）
10年債　 　4.397（+0.051）
30年債　 　4.977（+0.043）
期待インフレ率　 　2.474（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.110（+0.043）
英　国　　5.071（+0.065）
カナダ　　3.581（+0.069）
豪　州　　4.995（-0.030）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.54（+6.61　+6.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.20（-37.20　-0.81%）

ビットコイン（ドル）
76056.63（-408.39　-0.53%）
（円建・参考値）
1218万6554円（-65436　-0.53%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ