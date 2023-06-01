ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３３６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 48805.66（-336.27 -0.68%）
ナスダック 24574.02（-89.78 -0.36%）
CME日経平均先物 58820（大証終比：-1200 -2.04%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.910（+0.074）
10年債 4.401（+0.055）
30年債 4.977（+0.043）
期待インフレ率 2.475（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.584（+0.072）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.52（+7.59 +7.60%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4561.10（-47.30 -1.03%）
ビットコイン（ドル）
75892.31（-572.71 -0.75%）
（円建・参考値）
1216万8573円（-91828 -0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48805.66（-336.27 -0.68%）
ナスダック 24574.02（-89.78 -0.36%）
CME日経平均先物 58820（大証終比：-1200 -2.04%）
欧州株式29日終値
英FT100 10213.11（-119.68 -1.16%）
独DAX 23954.56（-63.70 -0.27%）
仏CAC40 8072.13（-31.96 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.910（+0.074）
10年債 4.401（+0.055）
30年債 4.977（+0.043）
期待インフレ率 2.475（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.110（+0.043）
英 国 5.071（+0.065）
カナダ 3.584（+0.072）
豪 州 4.995（-0.030）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.52（+7.59 +7.60%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4561.10（-47.30 -1.03%）
ビットコイン（ドル）
75892.31（-572.71 -0.75%）
（円建・参考値）
1216万8573円（-91828 -0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ