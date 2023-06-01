きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台に値を落としている。目先は１００日線が１．３４７０ドル、２００日線は１．３４ドル台前半に来ており、目先の下値メドとして意識される。一方、本日は円安の動きも見られ、ポンド円は２１６円台まで上げ幅を拡大。２００８年以来の歴史的な高値水準での推移が続いている。



明日は英中銀も金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されている。今回はイラン情勢の影響を見極めるため、据え置きが確実視されている。注目は英中銀がインフレを目標である２％に近づけるため、ストラテジストは６月に利上げを実施する可能性があると述べている。



英国の総合インフレは高水準のエネルギー価格が財やサービスのコストを押し上げたことを背景に、３月に２月の３．０％から３．３％に上昇した。



GBP/USD 1.3483 GBP/JPY 216.16 EUR/GBP 0.8667



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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