国際サッカー連盟(FIFA)は29日、2029年のU-20ワールドカップがアルメニアとジョージアで開催されることが決まったと発表した。



前回大会は南米のチリで行われ、日本はベスト16で敗退。次回の27年U-20W杯はアゼルバイジャンとウズベキスタンの2か国開催が予定されており、27年と29年は2大会連続で欧州サッカー連盟(UEFA)管内での開催となることが決まった。



またアルメニアとジョージアにとっては史上初のFIFA主催世界大会の開催。いずれも国もこれまでU-20W杯に出場したことはなく、開催国枠で初出場を果たすとみられる。欧州からは現行、開催国を含めて5か国のみが出場するレギュレーションとなっており、残り3枠を争うとなれば欧州予選はこれまで以上の大激戦となりそうだ。