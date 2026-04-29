「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのマーリンズ戦に投手専念で先発登板し、６回５安打２失点（自責点１）で今季初黒星（２勝）を喫した。２０２３年９月に受けた右肘手術後で最多の１０４球を投げた。９三振を奪い、メジャー通算７００Ｋにも到達した。チームは１−２で敗れ、連勝が３でストップした。

今季初の中５日の登板で開幕から５試合連続クオリティースタート（６回以上、自責３以下）を達成。先発の役割を果たしたが、打線の援護なく初黒星を喫した。「全体的な感想としてはあんまり良くなかった」。大谷がシーズン最多１０４球を冷静に振り返った。

球団恒例行事「女性デー」の企画で真美子夫人が選んだ人気アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の曲に乗ってマウンドへ。初回は２者連続三振を奪うなど無失点。ところが二回に先頭に死球を与えた後、二盗阻止の送球がそれて３年ぶりの失策。先制点につながった。

登板前から投球動作に違和感があった。「腕が下がり気味かなっていうボールの動き方をしていた」。初回には首を気にするしぐさも見せた。五回には制球を乱し、適時打を許して２失点目。「悪い流れを攻撃面に持ち込んでしまった」と自分を責めたが、ロバーツ監督は「勝たなくてはいけない試合。彼を大いにたたえたい」と言った。

二刀流の疲労を軽減するため、１５日のメッツ戦に続いて投手専念。登板２日前に球団から方針を伝えられた大谷は「個人的にはどっちでもいいというか、行けと言われた方で行きたい」と淡々。「完全にチームに任せています」と言った。

今季は３年ぶりに開幕から二刀流で出場。打撃は例年通りのスロースタートだが、投手としてメジャー全体１位の防御率０・６０を記録している。開幕から１カ月が経過。日本投手初のサイ・ヤング賞への道を突き進んでいる。