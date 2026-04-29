リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが毎年のように争っていた時代を経て、バロンドールの行方はわからなくなった。昨年のウスマン・デンベレの受賞を予想していた人は多くなかったに違いない。



2026年度のバロンドールには誰が輝くだろうか。有力な候補とみられるのがバイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインだ。すでにバイエルンは一度も首位の座を譲ることなく圧倒的な強さでブンデスリーガ優勝を決めているが、バイエルンはさらにCLを獲る可能性がある。準決勝1stレグは4-5と撃ち合いの末に敗れているが、2ndレグはホームでの試合となるため、勝算はまだ十分にある。





イングランド代表でケインとチームメイトだったガリー・ケイヒル氏は、イベント中にケインがバロンドールに選ばれるかと尋ねられ、「はい、そう思います」と答えている。『THE Sun』がコメントを伝えた。「バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグで優勝すれば、彼には十分なチャンスがある。彼はますます実力をつけているし、今年の彼は信じられないほど素晴らしい」今季のケインはブンデスリーガで33ゴール、代表戦などすべての試合を合計すると65ゴールをマークしており、驚異的なペースで得点を決めている。そして、今夏はW杯がある。イングランド代表は優勝候補の一角と言われながらタイトルとは縁がないが、EURO2024で決勝まで進出するなどここ数年は存在感がある。ケインもタイトルとの縁のなさを揶揄されたりもしてきたが、昨年バイエルンで念願のタイトルを手にしたことで、不吉なジンクスを口にする者もいなくなった。今夏もしイングランドがW杯を制したなら、文句のつけようのない成績をケインは収めることになる。いよいよ今年のバロンドールはケインのものとなるかもしれない。