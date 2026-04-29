米放送規制当局がトランプ大統領のメラニア夫人を風刺したトークショーを契機にディズニーを正面から圧迫し始めた。表現の自由論争と政界の対立がメディア産業全般に広がる様相だ。

米連邦通信委員会（FCC）は28日、ABC放送の親会社であるディズニーに対し放送免許更新申請書を来月28日までに提出するよう指示した。当初2028年10月に予定された更新時期を2年以上繰り上げた措置だ。再検討対象はABCの米国内8カ所の支局だ。

FCCは今回の措置の背景にABC放送の「不法差別」の可能性を挙げ、関連事案を1年前から調査してきたと明らかにした。ただ過去40年以上にわたり放送免許が実際に取り消された事例はなく、実際の制裁につながるかは未知数だ。

議論の発端はABCの看板番組『ジミー・キンメル・ライブ！』だ。司会のジミー・キンメル氏は23日の放送でホワイトハウス記者団の夕食会をパロディにし、メラニア夫人を「未亡人のよう」と表現した。その後実際に夕食会で銃撃事件が発生し発言の波紋が急激に大きくなった。

メラニア夫人はこの発言が「ヘイトと暴力を助長した」と批判し、トランプ大統領もキンメル氏の解雇を公開的に要求した。キンメル氏はこの表現がトランプ大統領（80）とメラニア夫人（56）の年齢差を風刺したジョークだったと釈明した。

政界の圧力と規制リスクが重なりディズニー経営陣にも負担が大きくなっている。ディズニーは「FCCの規定を誠実に順守しており、公益放送と地域社会寄与記録を通じてこれを立証するだろう」としながら法的対応の意志を明らかにした。

市場もすぐに反応した。ディズニーの株価はこの日、取引時間中に約1％下落し、年初からの下げ幅は11％水準に拡大した。

今回の事案はトランプ大統領が第2次政権発足後に主要メディアの批判的報道を問題にして訴訟と圧力を続けてきた流れも重なり、政界とメディア間の緊張がさらに高まっていることを見せている。