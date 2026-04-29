米ホワイトハウスが2026年国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）を控え、国土安全保障省（DHS）の機能を正常化するべきとの意見を提示した。25日、ワシントンヒルトンホテルでコール・トーマス・アレン容疑者が散弾銃、拳銃、刃物を所持したままトランプ米大統領や高官が出席した行事場所に入ろうとした事件の余波だ。

29日のBBCの報道によると、事件直後、ホワイトハウスはセキュリティー点検に着手した。W杯の準備を統括するホワイトハウス・タスクフォース（TF）のアンドリュー・ジュリアーニ事務局長は「今回の事件は米国が直面している予測不可能な脅威を見せている」とし「法執行機関とシークレットサービスの迅速な対応が被害を未然に防いだが、DHSが完全に稼働する必要性を浮き彫りにした」と明らかにした。続いて「数百万人の訪問客が訪れて全国各地で大規模な行事が開催されるW杯を控え、DHSの業務再開は必須だ」とし「安易さを許す余裕はない」と強調した。

9週間続いているDHSのシャットダウン（連邦政府の一時的業務停止）でW杯準備への支障と共に連邦・地方機関間の協力に問題が生じているという主張だ。

DHSの予算対立は、1月にミネアポリスで連邦捜査官の銃撃により市民2人が死亡した事件後さらに拡大した。民主党は、DHSの傘下機関、移民税関捜査局（ICE）に対する改革が行われない限り予算支援はできないという立場だ。

トランプ大統領は共和党議員に対し、6月上旬までの関連法案合意を促した。開催都市のニューヨークを選挙区とする共和党のマイク・ローラー下院議員は「テロの標的になり得る国際行事を準備しながら保安を統括する部署が100日近く事実上停止しているのは納得しがたい」とし「現在の状況は非常に深刻だ」と指摘した。

一方、民主党と人権団体はICEを含む連邦捜査官らがW杯という大規模な行事で外国人観光客や移民に対して過度な物理力を行使したり、人権を侵害したりする可能性があると懸念している。