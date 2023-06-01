【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

【Windows11 Pro】正規DSPライセンス 日本語版 (インストールUSB付)

Amazonにて、Windows 11のDSPライセンスがセール対象に追加された。

期間中、「【Windows11 Pro】正規 DSPライセンス 日本語版」、「【Windows11 Home】 正規 DSPライセンス 日本語版」、「【Parallels Desktop Mac】Windows11 Pro 正規 DSPライセンス 日本語版」がセールの対象となっている。

また、【Windows11 Pro】、【Windows11 Home】は、インストールUSB付/USBインストーラー付もお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【【Windows11 Home】正規 DSPライセンス 日本語版 (インストールUSB付)】【【Parallels Desktop Mac 】Windows11 Pro 正規 DSP ライセンス 日本語版】【【Windows11 Home】 正規 DSPライセンス 日本語（USBインストーラー付）】