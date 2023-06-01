【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

BACKBONE One USB-C (黒)

Amazonにて、スマートフォン用コントローラー「BACKBONE One」（第2世代モデル）がお買い得価格で販売されている。

「BACKBONE One」は、各種ボタンやジョイスティックを備えたコントローラー。スマートフォン本体に装着し接続することで対応タイトルをプレイできる。無料のApp Storeゲームから選択し、Xbox Game Pass、Apple Arcade、GeForce NOWなどのクラウドゲームサービスを介してストリーミングしたり、PlayStation、Xbox、またはPCからのリモートプレイでゲームをプレイすることが可能だ。ただし、PS Remote Playは「Backbone One - PlayStation Edition」とのみ互換性がある。

期間中、「BACKBONE One (USB-C)」、「BACKBONE One PlayStationデザイン (USB-C)」、「BACKBONE One PlayStationデザイン (Lightning)」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

BACKBONE One USB-C (黒)

BACKBONE One PlayStationデザイン (Lightning)