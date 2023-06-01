【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

SIMフリー スマホ「AQUOS sense9」（6GB+128GB、ブルー）

Amazonにて、SHARPのSIMフリースマホ「AQUOS sense9」がセール対象に追加された。

本製品は、明るい場所では陽射しに負けず、暗い場所では黒つぶれしにくい高輝度ディスプレイを採用。240Hzの滑らかな表示で、残像感の少ない映像を存分に楽しめる。また、コンパクトなボディに、口元のスピーカーをBOX構造にしたステレオスピーカーを採用。音楽も動画もバランスのとれたサウンドを楽しめる。標準カメラは、全画素を使用した像面位1/1.55インチの大型センサーを搭載。広角カメラも1/2.5インチセンサーを採用し、広大な風景から約2.5cmまでの接写撮影まで幅広いシーンで活躍する。

本セールでは、6GB+128GBモデルのブラック、ホワイト、ブルーがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。