【上海＝田村美穂】中国の情報機関・国家安全省は２８日、ＳＮＳの公式アカウントで、インターネット上で広がる「寝そべり」など無気力な若者を指す投稿について、「反中勢力による世論工作だ」などと批判し、若者に向け「信じてはいけない」と呼びかけた。

同省は、「もう頑張れないから寝そべる」「投げやりが最適解」といった言説がネット上で頻繁に投稿、拡散されており、「若者が迷いに陥っても仕方がない」と指摘。投稿の背景には「ワナがある」として、「消極的な感情に直面しても冷静さを保つべきだ」と強調した。

こうした言説の発信について、国家安全機関の調査で「反中の境外勢力」が資金提供などで援助していることが判明したとも主張し、「中国の若者が寝そべり、中国の発展が阻止されることを望んでいる」「意図的に不安を拡大させている」と批判した。

中国では、学歴重視への圧力や厳しい就職競争を受け、疲れた若者たちの間で、仕事や私生活を頑張らない「寝そべり」「あきらめ状態」などのネット用語が流行している。当局は昨年末、極端に非積極的な態度や生活を発信するＳＮＳ上の投稿を禁止した。