２８日、引き渡しを終えた自動車運搬船「グロービス・リーダー」。（広州＝新華社記者／呉魯）

【新華社広州4月29日】中国造船大手、中国船舶集団傘下の広州広船国際と中国船舶工業貿易が韓国海運大手HMM向けに建造した世界初となる最大積載台数1万800台の自動車運搬船が28日、広東省広州市南沙区で「グロービス・リーダー」と命名され、引き渡された。

1万800台の積載台数は、自動車運搬船の輸送能力の世界記録を更新した。中国のハイエンド船舶製造能力の新たな節目であり、世界の海運業のグリーン（環境配慮）・低炭素転換に「中国のソリューション」を提供した。

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の操舵室を見学する人たち。（広州＝新華社記者／呉魯）

グロービス・リーダーは中船集団上海船舶研究設計院が設計。全長230メートルで型幅40メートル、設計喫水10.5メートル、設計航行速度は19ノット（時速約35キロ）。LNG（液化天然ガス）と燃料油のデュアル燃料推進システムを採用し、国際海事機関（IMO）のNOX（窒素酸化物）3次規制（ティア3）の基準を満たしている。

14階の車両甲板を持ち、電気自動車（EV）や水素エネルギー車、大型トラックなどを柔軟に積載できる。1台当たり5メートルで計算した場合、1万800台は縦に並べれば50キロの長さを超える。引き渡し後は、韓国・現代自動車グループの物流会社、現代グロービスが運営する。（記者/周心怡）

２８日、海上を航行する自動車運搬船「グロービス・リーダー」。（広州＝新華社配信）

２８日、引き渡しを終えた自動車運搬船「グロービス・リーダー」のそばを通る作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の車両搬入口で、見学車両を案内する作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、海上を航行する自動車運搬船「グロービス・リーダー」。（広州＝新華社配信）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の操舵室を見学する人たち。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の１４階車両甲板を歩く作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の操舵室で設備を点検する作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の１４階車両甲板を歩く作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）

２８日、自動車運搬船「グロービス・リーダー」の甲板を歩く作業員。（広州＝新華社記者／呉魯）