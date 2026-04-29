◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が来日１０年目で通算２２０セーブ（Ｓ）に到達した。

２点リードの９回を危なげなく３人で締め、今季８Ｓ目。先頭の強烈な投ゴロも好フィールディングでさばき「きのう（１１失点で）良くない負け方をしたので。その翌日で先発の竹丸もいい投球をしてくれた。しっかり勝ててよかった」とルーキーの４勝目を守った。

一方でこの日、昨季から８、９回で「タイマル」コンビを形成する大勢がコンディション不良を発症。ルシアーノとともに緊急事態をカバーした。「自分も今までああいうコンディション不良みたいなのは（経験が）ある」と試合後はすぐ後輩を思いやり「おそらくそこまで重症ではないと思うので。またすぐに試合に戻ってきてくれると思っている」と話した。

移籍２年目の今季は９登板で８度セーブに成功。チームの勝利を守ると共に、自身の記録も着実に積み上げている。名球会入会資格の通算２５０Ｓまでは残り３０。今季中の到達を十分視界に捉えている。