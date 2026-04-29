逃げ切り策も18歳ルーキーに苦しんだ町田MF望月ヘンリー海輝「自分のところで二つやられたのが全て」
[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]
日本時間25日未明にサウジアラビアで戦ったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝から中2日で迎えたJリーグ再開戦、FC町田ゼルビアは2点リードから追いつかれるという悔やまれる試合展開を招き、PK戦勝利による勝ち点2にとどまった。
逃げ切り策が裏目に出た。2-1で迎えた後半42分、町田はACLEでの疲労を考慮してベンチスタートとなったDF昌子源をCBの一角に入れ、CBで先発したMF望月ヘンリー海輝を右ウイングバックに一列上げたが、同45分に同点被弾。水戸ルーキーのMF安藤晃希のドリブルに望月が対応できず、カットインを許したことが失点の原因となった。
試合後、黒田剛監督は失点シーンについて「ちょっと軽い一面が見られた。容認し難い部分ではあったが、それも含めて個人のミスがなかなか試合を勝利に持っていけない部分」と厳しく指摘。「本来の我々は2点を取れば2-0で勝ち切らないといけない。個で剥がされ、ピンチから持って行かれたのは計画通りにことが運ばなかったというところで課題として残った」と振り返った。
望月も安藤への対応について「少し振られてからの展開だったけど、もう少しもっと相手の嫌なところまで寄せ切れていれば良かった。そこが全て」と具体的な要素を挙げて反省。また後半18分にはCKをクリアし切れず、オウンゴールによる失点にも絡んでいた中で「自分のところで二つやられたのが全て」と責任を背負った。
ACLEではラウンド16までは主力として牽引していたが、準々決勝以降はいずれもベンチに回り、悔しい形でアジア挑戦を終えた24歳。「最後に決め切る部分が足りなかったと感じたので攻撃の部分は強化していきたいし、局面局面で相手に勝られる部分が多かったのでそういう部分での強化を図っていきたい」との課題を胸に、残りのシーズンでさらなる成長を目指す。
(取材・文 竹内達也)
日本時間25日未明にサウジアラビアで戦ったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝から中2日で迎えたJリーグ再開戦、FC町田ゼルビアは2点リードから追いつかれるという悔やまれる試合展開を招き、PK戦勝利による勝ち点2にとどまった。
逃げ切り策が裏目に出た。2-1で迎えた後半42分、町田はACLEでの疲労を考慮してベンチスタートとなったDF昌子源をCBの一角に入れ、CBで先発したMF望月ヘンリー海輝を右ウイングバックに一列上げたが、同45分に同点被弾。水戸ルーキーのMF安藤晃希のドリブルに望月が対応できず、カットインを許したことが失点の原因となった。
望月も安藤への対応について「少し振られてからの展開だったけど、もう少しもっと相手の嫌なところまで寄せ切れていれば良かった。そこが全て」と具体的な要素を挙げて反省。また後半18分にはCKをクリアし切れず、オウンゴールによる失点にも絡んでいた中で「自分のところで二つやられたのが全て」と責任を背負った。
ACLEではラウンド16までは主力として牽引していたが、準々決勝以降はいずれもベンチに回り、悔しい形でアジア挑戦を終えた24歳。「最後に決め切る部分が足りなかったと感じたので攻撃の部分は強化していきたいし、局面局面で相手に勝られる部分が多かったのでそういう部分での強化を図っていきたい」との課題を胸に、残りのシーズンでさらなる成長を目指す。
(取材・文 竹内達也)