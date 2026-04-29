水戸18歳MF安藤晃希がデビュー2戦連発!! A代表経験者を次々切り裂くドリブル突破「高校生相手だと逆にやりづらくて」
[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]
Jリーグデビュー戦のファーストプレーで初ゴールを決めた前節・FC東京戦からわずか5日後、水戸ホーリーホックの高卒ルーキーMF安藤晃希がまたしても大仕事をやり遂げた。
1-2で迎えた後半45分、安藤は左サイドでMF仙波大志からのロングフィードを受け、日本代表MF望月ヘンリー海輝と対峙。「ヘンリー選手はA代表に入っていて、自分の中ですごい選手だとわかっていたので、この人を抜いたら自分の評価も絶対上がるし、アピールできると思っていた」。果敢な股抜き突破からカットインで持ち込むと、最後はDF昌子源をかわして右足でゴール左上に突き刺し、スーパーゴールで同点劇を導いた。
Jリーグデビュー戦から2試合連続弾。ただ、前節・FC東京戦は4-1から2点差に詰め寄るゴールだったのに対し、この日は勝ち点を手繰り寄せる劇的同点弾とあり、ゴールの味わいは全く異なっていた。
「デビュー戦でゴールを決めたけど、いろんな人から『1試合目はまぐれって言われないように次も決めろよ』って言われていたので、そこは自分の持ち味を出せた中で決め切れて良かった。あと大差がある中でのゴールじゃなく、同点ゴールというのが自分の中で嬉しかった」(安藤)
そんな18歳らしい初々しさをのぞかせる一方で、ゴールまでの駆け引きは巧みだった。
望月とのマッチアップでは「ヘンリー選手が来た時、足が長い特徴のある選手なので股が開くと思っていた」とイメージ通り。フィニッシュの場面でも重心移動で昌子の読みを外しており、「抜いた時に絶対CBが来ると思っていたので、縦を見せて中にちょっとずらして打とうと決めていた。中にずらしたタッチがたまたま良いタッチになって決められた」という的確な状況判断が違いを生んだ。
また前節・FC東京戦では元日本代表DF室屋成と元デンマーク代表DFアレクサンダー・ショルツと対峙し、強引な縦突破から初ゴールを記録していた方、この日のゴールはカットインで勝負あり。安藤によると、前節で残した鮮烈なインパクトも逆手に取るイメージがあったのだという。
「自分はスピードが武器で、縦というところはバレていると思ったので、シンプルに預けるところだったり、背後を狙う動きだったり、カットインでクロスを上げるとか、そしてもちろん縦というところで、いろんなバリエーションを持った攻撃の仕掛け方ができたと思う」
昨季まで流通経済大柏高の10番として高円宮杯プレミアリーグEASTや高体連のトーナメント戦を主戦場にしていた安藤にとって、A代表経験者とのマッチアップは未知の領域にも思われるが、そこに恐れは感じさせない。むしろ現在はトップレベルの選手たちの力関係に「やりやすさ」も感じているという。
「高校生相手だと自分がアクションを起こした時に遅れてくるので逆にやりづらくて、でもプロの選手は経験もあるし、身体能力が違うので、自分がアクションを起こした時にちゃんとついてくる。そこに自分もスピードでちゃんと反応して抜いていけるので、逆に自分の中でやりやすいと思っている」
ただ、ここまで結果を出していれば、その手の内がバレるのも時間の問題。安藤も“ビギナーズラック”は織り込み済みだ。結果を出していることには自信を深めながらも「でも自分のドリブルはこれから対策されてくると思うし、そういう時に何ができるかが上に行ける選手だと思うので、引き続き頑張りたい」と気を引き締め直している。
またいまの課題に向き合う姿勢も忘れない。この日の試合後、先発起用を期待する報道陣の声にも「自分は体力がなくて持たないので、それもちょっと頑張らないと……」と苦笑い。フルコンディションでのプレータイムを「今がベスト。今の時間がまだ自分の限界。自分のスピードに身体が追いついていなくて、そこは足りていない」と謙虚に見つめ、「フィジカルコーチにもそこが課題だから頑張らないとと言われている。でも最初から出ることを考えてプレーしていきたい」と次のステップを見据えている様子だった。
この活躍が続けば、来年のU-20W杯を目指す世代別代表への初選出も現実味を帯びてくる。それでもなお、現状に慢心はない。「自分は上手い選手でもないし、運動量がある選手でもないし、頑張る選手かというとそうじゃなかったので、そういうところを水戸に来て、全然まだまだだけどいろんなことを学ばせてもらっている。その中で水戸の人たちは自分の特徴を理解してくれているので、それでいまやりやすい環境にあるのかなと思っている」。いまは周囲への感謝を忘れず、与えられた機会に全力を尽くすのみだ。
(取材・文 竹内達也)
Jリーグデビュー戦のファーストプレーで初ゴールを決めた前節・FC東京戦からわずか5日後、水戸ホーリーホックの高卒ルーキーMF安藤晃希がまたしても大仕事をやり遂げた。
1-2で迎えた後半45分、安藤は左サイドでMF仙波大志からのロングフィードを受け、日本代表MF望月ヘンリー海輝と対峙。「ヘンリー選手はA代表に入っていて、自分の中ですごい選手だとわかっていたので、この人を抜いたら自分の評価も絶対上がるし、アピールできると思っていた」。果敢な股抜き突破からカットインで持ち込むと、最後はDF昌子源をかわして右足でゴール左上に突き刺し、スーパーゴールで同点劇を導いた。
「デビュー戦でゴールを決めたけど、いろんな人から『1試合目はまぐれって言われないように次も決めろよ』って言われていたので、そこは自分の持ち味を出せた中で決め切れて良かった。あと大差がある中でのゴールじゃなく、同点ゴールというのが自分の中で嬉しかった」(安藤)
そんな18歳らしい初々しさをのぞかせる一方で、ゴールまでの駆け引きは巧みだった。
望月とのマッチアップでは「ヘンリー選手が来た時、足が長い特徴のある選手なので股が開くと思っていた」とイメージ通り。フィニッシュの場面でも重心移動で昌子の読みを外しており、「抜いた時に絶対CBが来ると思っていたので、縦を見せて中にちょっとずらして打とうと決めていた。中にずらしたタッチがたまたま良いタッチになって決められた」という的確な状況判断が違いを生んだ。
また前節・FC東京戦では元日本代表DF室屋成と元デンマーク代表DFアレクサンダー・ショルツと対峙し、強引な縦突破から初ゴールを記録していた方、この日のゴールはカットインで勝負あり。安藤によると、前節で残した鮮烈なインパクトも逆手に取るイメージがあったのだという。
「自分はスピードが武器で、縦というところはバレていると思ったので、シンプルに預けるところだったり、背後を狙う動きだったり、カットインでクロスを上げるとか、そしてもちろん縦というところで、いろんなバリエーションを持った攻撃の仕掛け方ができたと思う」
昨季まで流通経済大柏高の10番として高円宮杯プレミアリーグEASTや高体連のトーナメント戦を主戦場にしていた安藤にとって、A代表経験者とのマッチアップは未知の領域にも思われるが、そこに恐れは感じさせない。むしろ現在はトップレベルの選手たちの力関係に「やりやすさ」も感じているという。
「高校生相手だと自分がアクションを起こした時に遅れてくるので逆にやりづらくて、でもプロの選手は経験もあるし、身体能力が違うので、自分がアクションを起こした時にちゃんとついてくる。そこに自分もスピードでちゃんと反応して抜いていけるので、逆に自分の中でやりやすいと思っている」
ただ、ここまで結果を出していれば、その手の内がバレるのも時間の問題。安藤も“ビギナーズラック”は織り込み済みだ。結果を出していることには自信を深めながらも「でも自分のドリブルはこれから対策されてくると思うし、そういう時に何ができるかが上に行ける選手だと思うので、引き続き頑張りたい」と気を引き締め直している。
またいまの課題に向き合う姿勢も忘れない。この日の試合後、先発起用を期待する報道陣の声にも「自分は体力がなくて持たないので、それもちょっと頑張らないと……」と苦笑い。フルコンディションでのプレータイムを「今がベスト。今の時間がまだ自分の限界。自分のスピードに身体が追いついていなくて、そこは足りていない」と謙虚に見つめ、「フィジカルコーチにもそこが課題だから頑張らないとと言われている。でも最初から出ることを考えてプレーしていきたい」と次のステップを見据えている様子だった。
この活躍が続けば、来年のU-20W杯を目指す世代別代表への初選出も現実味を帯びてくる。それでもなお、現状に慢心はない。「自分は上手い選手でもないし、運動量がある選手でもないし、頑張る選手かというとそうじゃなかったので、そういうところを水戸に来て、全然まだまだだけどいろんなことを学ばせてもらっている。その中で水戸の人たちは自分の特徴を理解してくれているので、それでいまやりやすい環境にあるのかなと思っている」。いまは周囲への感謝を忘れず、与えられた機会に全力を尽くすのみだ。
(取材・文 竹内達也)
デビューから2戦2発!!— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) April 29, 2026
高卒ルーキー・安藤晃希がDF2枚をかわして豪快シュート
ゴール動画
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第13節
水戸vs町田
2-2
⌚️ 90分
⚽️ 安藤 晃希(水戸)#Jリーグ pic.twitter.com/C99hRag9s9