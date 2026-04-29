◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人の吉川尚輝内野手が復帰後、初安打、さらに盗塁をマークした。「２軍でも走っていたので、全然違和感もなかった。ヒットが出たことはよかったかなと思います」と笑顔で振り返った。

４―２の５回。吉川は広島の遠藤の１４９キロ直球を捉えた。遊撃手のグラブをはじく左前安打となり、東京ドームは大歓声に包まれた。

さらに続く佐々木の打席で二塁へ盗塁。セーフの判定を巡り、広島がリクエストを試みるも判定は変わらず。

吉川は昨秋、両股関節手術を受けてリハビリを進め、２６日に１軍昇格。昨日２８日の同カードではプロ初めてとなる三塁で途中出場を果たしていたがこの日は、復帰後初めてとなる本職「二塁」でのスタメン出場を果たした。これが１軍復帰後初安打となった。

観客からの大歓声を浴びて「うれしかったです」とはにかんだ背番号２。「セカンドの方がプロに入ってからたくさん守っているので…。でもどこで出るにしても、全力でチームが勝てるように、そこに尽きると思うので、これからも頑張りたいと思います」と意気込んだ。