◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。

メインイベントでこの試合で「引退」を公言している元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊はロッタン・ジットムアンノン（タイ）を５回ＫＯで破り、劇的なラストマッチを勝利で飾った。

２０１１年９月のプロデビューから１５年。１９９０年代からブームを起こしていた「Ｋ―１」「ＰＲＩＤＥ」などの格闘技イベントがプロモーターの不祥事などで衰退し人気が低迷した格闘技界をひたむきで攻撃的なファイトでファンを魅了した。

高校時代にパニック障害を発症するなど精神疾患と闘いながらも１８年３月には新生Ｋ―１で史上初の三階級制覇を達成するなど格闘技界の再興にかけた武尊の功績は、これからも語り継がれるだろう。

武尊の軌跡は以下の通り。

◆武尊ヒストリー

▼生年月日 １９９１年７月２９日、３４歳。

▼出身地 鳥取・米子市。

▼本名 世川武尊（せがわ・たける）。

▼結婚 ２０２５年７月にタレントの川口葵と結婚を発表。

▼愛称 「ナチュラル・ボーン・クラッシャー」。闘志むき出しのファイトスタイルで連続ＫＯを重ねたことが由来。

▼慈善活動 ２３年５月２４日に「７代目タイガーマスク」を襲名するなど初代タイガーマスクの佐山サトルが継続している社会貢献活動に尽力。ラオスに学校設立のため寄付。国内では養護施設への寄付などの支援活動を行っている。

▼格闘技歴スタート 小学生時代にテレビでＫ―１を見て空手を始める。

▼退学 素行不良で高校を３か月で退学。通信制の高校に再入学。

▼上京 高校を卒業し２０１０年にアルバイトで資金をため前田憲作が率いる「チームドラゴン」入門。

▼デビュー １１年９月２４日、「Ｋｒｕｓｈ」鎌田裕史戦で２回、ＫＯ勝利。

▼初タイトル １３年５月１２日、「Ｋｒｕｓｈ」初代フェザー級王座決定トーナメントを制し王座獲得。

▼Ｋ―１初参戦 １４年１１月３日、新生Ｋ―１「旗揚げ戦」で大雅にＫＯ勝利。

▼Ｋ―１三階級制覇 １５年４月１９日に初代スーパーバンタム級王座決定トーナメント（Ｔ）を制す。１６年１１月３日に初代Ｋ‐１フェザー級王座決定Ｔを制覇し二階級制覇。１８年３月２１日にＫ―１スーパー・フェザー級王座決定トーナメントで優勝し、前人未到のＫ―１史上初の三階級制覇を達成。

▼無敗 Ｋ―１参戦時は２１年３月２８日のレオナ・ペタス戦まで７年間無敗。

▼那須川天心戦 ２２年６月１９日、東京ドームでの「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ ２０２２」で那須川天心と対戦も判定で敗れる。

▼病気 ２２年６月２７日の記者会見でＫ―１の王座返上を発表。同時にパニック障害とうつ病を患っていたことを公表した。

▼Ｋ―１と契約解除 ２２年１１月１日、Ｋ―１との契約を期限満了で解除。

▼ＯＮＥ参戦 ２３年５月９日に「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」との複数試合契約を発表。

▼ＯＮＥ初戦 ２３年６月２４日、初の海外マッチとなる仏パリでＩＳＫＡ世界スーパーライト級王者・ベイリー・サグデンとＭＴＧＰキックライト級王座決定戦を行い、ＫＯ勝利し王座を獲得。

▼ＯＮＥ「フライ級」挑戦 ２４年１月２８日、「ＯＮＥ １６５」でＯＮＥキックボクシング世界フライ級王者スーパー・レック・キアトモーに挑戦も判定で敗れる。

▼ロッタンに惨敗 ２５年３月２３日、「ＯＮＥ １７２」でロッタン・ジットムアンノンと対戦し、１回８０秒でＫＯ負け。

▼引退表明 ２５年１１月１６日、「ＯＮＥ１７３」でデニス・ピューリックににＴＫＯ勝ちし再起。試合後のリングで次戦での引退を表明。

▼引退試合 ２６年４月２９日、「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」でロッタン・ジットムアンノンを５回ＴＫＯ勝利。

▼戦績 ５１戦４６勝（２８ＫＯ）５敗。